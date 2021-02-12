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На Youtube-канале шоу «Уральские пельмени» появился выпуск «У подъезда», который не стали показывать в телевизионной версии программы. В миниатюре снялись Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Артем Пушкин и Ксения Корнева. По сюжету, двое жителей многоэтажки вместе с полицейским теряют дар речи при виде чистого подъезда.

Герой Артема Пушкина оказывается губернатором, живущем в доме. Чиновник долго не может понять, что же так удивило троицу.

- Обычный подъезд, только чистый. В лифте не исписано, стены чистые, ничего не воняет, площадка детская и стоянка для машины. Так это же нормально!- говорит высокопоставленное лицо.

- Да?! – удивленно спрашивает герой Дмитрия Соколова.

- Да, так и должно быть. Ведь вы живете в одном подъезде с губернатором. Дорогие друзья, покупайте квартиры в домах, в которых живут губернаторы, ведь в них все как у людей, - говорит глава региона. – Вы же меня узнали? Ну так целуйте перстень.

Миниатюра заканчивается тем, что жители «элитного» подъезда борются за право поцеловать руку губернатору, благодаря которому их дом стал лучше.

Напомним, что ранее «Уральские пельмени» показывали на своем канале выпуски про наглого депутата и южанине в кино. Представители шоу заявили, что миниатюры не показывали по телевидению не из-за цензуры, а нехватки эфирного времени.

- Зрители, присутствующие на телесъемке в Москве, знают, что запись одной шоу-программы длится 2 дня, каждый день дает более 2,5 часов отснятого материала. А продолжительность телеверсии концерта всего 1 час 10 минут, - объясняли ситуацию в пресс-службе «Уральских пельменей».

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