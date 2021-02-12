Фото: пресс-служба УГМК

Сегодня в Верхней Пышме открылся Дворец технического творчества (ДТТ) – инновационное образовательное пространство для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет. Инициатором создания ДТТ выступило Правительство Свердловской области. На торжественном мероприятии присутствовали Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Фото: пресс-служба УГМК

- Сегодня мы открываем современный Дворец технического творчества. Это замечательное событие и особо символично, что происходит оно в Год науки и технологий, - отметил Евгений Куйвашев. - Всё в этом Дворце предназначено для развития творческой мысли, научного поиска, новых технологическим решений. Здесь будут работать крупнейший в регионе технопарк «Кванториум», центр «IT-куб», различные лаборатории, секции, клубы. По сути, в Верхней Пышме создана вся необходимая инфраструктура, чтобы дети и подростки раскрывали свои таланты и способности, добивались побед в исследовательской деятельности, учились мыслить и действовать творчески, нешаблонно.

Фото: пресс-служба УГМК

Андрей Козицын поздравил жителей Верхней Пышмы и всей области с открытием ДТТ:

- Хочу поблагодарить губернатора, правительство региона, министра образования за то, что несколько лет назад было принято решение о возведении Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Это здание, этот дворец, в который его создатели вложили душу, станет живым организмом, работающим на всю Свердловскую область. Это - будущее ребят, которые найдут свое место в сложном 21-м веке. В добрый путь!.

Фото: пресс-служба УГМК

По доброй традиции первой во Дворец технического творчества запустили робота-кошку Кванту, сконструированную в детском технопарке «Кванториум». Для почетных гостей организовали подробную экскурсию по зданию Дворца, а также открытые уроки и мастер-классы, где обучающиеся продемонстрировали работу с высокотехнологичным оборудованием.

Строительство ДТТ в Верхней Пышме велось с апреля 2018 года по декабрь 2020 года. В четырехэтажном здании общей площадью более 9,5 тыс. м² разместился самый крупный в Свердловской области детский технопарк «Кванториум». В его состав вошли десять лабораторий, три из них являются уникальными для региона – это «Автоквантум» (проектирование систем автотранспорта), «Аэроквантум» (проектирование и пилотирование беспилотников) и «Наноквантум» (изучение новых материалы и наноструктур). Осенью во Дворце планируют открыть Центр цифрового образования «IT-куб». Также в здании располагается шахматный клуб, зона коворкинга, актовый зал на 444 места и столовая.