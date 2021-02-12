Алексея Александрова приговорили к пожизненному сроку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена уктусского стрелка Алексея Александрова Юлия намерена обращаться в полицию после поступления угроз в свой адрес. Накануне женщина получила по почте конверт, в котором были распечатанные на листах А4 фотографии убитых Александровым девушек Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Известно, что конверт был отправлен 5 февраля из почтового отделения в Академическом, на обратной стороне есть подпись «Привет от мужа».

- Письмо пришло 11 февраля, имя отправителя не указано. Я расценивают это как угрозу моей семье. Буду обращаться в полицию. Зачем опубликовала? Пусть все видят, какую травлю мне устроили, - пояснила в разговоре с «КП» Юлия Александрова.

Родственники расстрелянных девушек пришли в ужас, когда узнали, что фотографии тел Ксении и Натальи попали в открытый доступ. Семьи отрицают свою причастность к отправленному письму.

Матери убитых девушек отрицают причастность к отправленному письму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат семьи Солтановых Дмитрий Ушаков отмечтил, что фотографии с места преступления действительно были рассмотрены в суде, но у потерпевшей стороны нет в распоряжении цветных снимков.

- Зачем нужно было это делать?! Это лишний раз доказывает, что она такая же чокнутая, как и ее муж! Они бы еще фотографии из морга выложили! У нас жестоко убили дочерей, а она все не успокоится. Лучше бы показала переписку с мужем в день убийства, которую удалила. Мы ответных действий предпринимать не будем, сейчас не до этого, - заявила Алина Солтанова, мать убитой Ксении.

В Ксению и Наталью выпустили восемь пуль. Фото: предоставлено родственниками

Алексей Александров расстрелял девушек в конце августа 2018 года на склоне горы Уктус. Инженер завода имени Калинина тщательно готовился к убийству, в частности модернизировал пневматическую винтовку до уровня охотничьего ружья. Чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения.

Тела Ксении и Натальи нашли грибники, Ксения была мертва, а за жизнь Наташи еще недели боролись врачи. Свердловский областной суд признал Алексея Александрова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Убийца обжаловал решение, а второй Апелляционный суд Санкт-Петербурга отправил его на повторную психиатрическую экспертизу. Ранее у Александрова выявляли отклонения, не исключающие вменяемость.

В 2013 году Александрова сняли с учета у психиатра, благодаря чему он смог получить разрешение на пневматическое оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

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