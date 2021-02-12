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Жена уктусского стрелка объяснила, зачем опубликовала фотографии тел убитых мужем девушек

Юлия Александрова получила конверт со страшными снимками 11 февраля, она расценивает это как угрозу для своей семьи
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Алексея Александрова приговорили к пожизненному сроку

Алексея Александрова приговорили к пожизненному сроку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жена уктусского стрелка Алексея Александрова Юлия намерена обращаться в полицию после поступления угроз в свой адрес. Накануне женщина получила по почте конверт, в котором были распечатанные на листах А4 фотографии убитых Александровым девушек Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Известно, что конверт был отправлен 5 февраля из почтового отделения в Академическом, на обратной стороне есть подпись «Привет от мужа».

- Письмо пришло 11 февраля, имя отправителя не указано. Я расценивают это как угрозу моей семье. Буду обращаться в полицию. Зачем опубликовала? Пусть все видят, какую травлю мне устроили, - пояснила в разговоре с «КП» Юлия Александрова.

Родственники расстрелянных девушек пришли в ужас, когда узнали, что фотографии тел Ксении и Натальи попали в открытый доступ. Семьи отрицают свою причастность к отправленному письму.

Матери убитых девушек отрицают причастность к отправленному письму

Матери убитых девушек отрицают причастность к отправленному письму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат семьи Солтановых Дмитрий Ушаков отмечтил, что фотографии с места преступления действительно были рассмотрены в суде, но у потерпевшей стороны нет в распоряжении цветных снимков.

- Зачем нужно было это делать?! Это лишний раз доказывает, что она такая же чокнутая, как и ее муж! Они бы еще фотографии из морга выложили! У нас жестоко убили дочерей, а она все не успокоится. Лучше бы показала переписку с мужем в день убийства, которую удалила. Мы ответных действий предпринимать не будем, сейчас не до этого, - заявила Алина Солтанова, мать убитой Ксении.

В Ксению и Наталью выпустили восемь пуль. Фото: предоставлено родственниками

В Ксению и Наталью выпустили восемь пуль. Фото: предоставлено родственниками

Алексей Александров расстрелял девушек в конце августа 2018 года на склоне горы Уктус. Инженер завода имени Калинина тщательно готовился к убийству, в частности модернизировал пневматическую винтовку до уровня охотничьего ружья. Чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения.

Тела Ксении и Натальи нашли грибники, Ксения была мертва, а за жизнь Наташи еще недели боролись врачи. Свердловский областной суд признал Алексея Александрова виновным и приговорил к пожизненному заключению. Убийца обжаловал решение, а второй Апелляционный суд Санкт-Петербурга отправил его на повторную психиатрическую экспертизу. Ранее у Александрова выявляли отклонения, не исключающие вменяемость.

В 2013 году Александрова сняли с учета у психиатра, благодаря чему он смог получить разрешение на пневматическое оружие

В 2013 году Александрова сняли с учета у психиатра, благодаря чему он смог получить разрешение на пневматическое оружие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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