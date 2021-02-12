Как пройдет Лыжня России 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: рассказывает министр спорта

На Лыжне России 2021 ждут 100 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и населенных пунктах Свердловской области 13 февраля пройдет Лыжня России 2021. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в формат проведения мероприятия.

Лыжня России пройдет в двух форматах:

1. Традиционный формат с раздельным стартом участников. Стартовать будут группами по 50 человек с временным интервалом на официальных площадках. Главной площадкой станет спорткомплекс «Аист» на горе Долгая под Нижним Тагилом.

Остальные площадки указаны на официальном сайте. Регистрация на данный момент завершена. На пунктах выдачи участники получат сувенирную продукцию. Всего заготовлено 26 тысяч шапочек.

2. У уральцев есть возможность самостоятельно преодолеть дистанцию в декаду лыжного спорта с 5 по 14 февраля в своем муниципальном образовании.

- Всего в мероприятии Лыжня России 2021 примут участие около 100 тысяч человек всех возрастов, - рассказал «КП-Екатеринбург» министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

На забеге придется соблюдать дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для участников соревнований Лыжня России 2021 с 10 до 15 часов будут работать 9 площадок во всех районах города.

Ленинский район: парк Преображенский в Академическом по адресу проспект Академика Сахарова, 47, ДЮСШ №2 «Межшкольный стадион» на бульваре Денисова-Уральского, 3а.

Верх-Исетский район: районная спортивная школа по улице Фролова, 54а.

Орджоникидзевский район: спорткомплекс «Калининец» по улице Краснофлотской, 48, а также лыжная база спортшколы №19 «Детский стадион» по улице Бакинских комиссаров, 13.

Кировский район: спортшкола «Виктория» по улице Отдыха, 111 (берег озера Шарташ).

Железнодорожный район: лыжная база «Локомотив» по улице Решетская, 63.

Октябрьский район: лыжная база в ЦПКиО имени Маяковского по улице Мичурина, 230.

Чкаловский район: спортивная школа «Родонит» по улице Прониной, 35.

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