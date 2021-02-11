Попытки амбулаторно залечить спину растянулись до зимы этого года. Но уже в марте 2020-го девушка почувствовала боли в брюшной полости. А из-за пандемии коронавируса пришлось обивать пороги частных клиник. Фото: предоставлено героиней публикации

В октябре мы опубликовали историю жительницы Екатеринбурга Алины Вафиной. Девушке полгода не могли поставить страшный диагноз. Лишь прошлой весной она узнала, что причиной болей в копчике является опухоль сигмовидной кишки.

С разрешения автора публикуем колонку пациентки онкологического диспансера, у которой впереди еще шесть курсов химиотерапии.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Привет, я та самая Алина Вафина, которая борется с раком сигмовидной кишки.

У меня третья стадия с метастазами, но, слава богу, операцию я прошла, и сейчас остались небольшие напоминания о том дне, который изменил мою жизнь. Показатели всех анализов у меня были в норме, единственное, была вечная усталость, которую замечала не только я. Сейчас я всем советую научиться слышать организм, договариваться, хоть это и звучит абсурдно, но это так.

Моя болезнь началось с боли в копчике, никто не мог предположить, что это выльется во что-то серьезное, все отмахивались и говорили, что я очень молода для страшных диагнозов. Но, увы и ах, у всех болезней помолодел возраст проявления, хоть и лежу я в больнице с пациентами чаще 50+, но это не значит, что молодые от этого застрахованы, к сожалению нет. Мы привыкли обращаться в больницу уже в случае, когда уже «прижало», а не для профилактики.

Алине удалили опухоль и назначили химиотерапию. Фото: предоставлено героиней публикации

Перед операцией я думала, что страшнее ничего не может быть, но химия побила все рекорды. Она дала понять, что в жизни очень много радости, что операция это лишь момент, который не такой страшный, как мог показаться вначале.

На сегодняшний день я прошла 6 курсов химиотерапии из 12, но уже есть некоторые осложнения, с которыми мне удалось столкнуться. Это проблемы с сердцем, печенью, кровью и конечно выпадают волосы, но не так критично, чтоб брить голову наголо. Хотя совсем недавно в интернете со мной женщина спросила, что после любой химии выпадают волосы наголо, это не правда, если вас будут в этом убеждать - не верьте.

Сейчас это последнее, что меня волнует, главное это спокойствие в душе и хорошие результаты анализов, для продолжения лечения на химиотерапии.

ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ ТАКАЯ МОЛОДАЯ?

Любви в жизни может быть много, здоровье у вас одно, будьте добры любить себя, свое тело, намекаю о проверке своего здоровья. Меня очень часто спрашивают, как определить рак это или нет, я не доктор, я лишь могу поделиться тем, что пережила сама, к сожалению, я сменила десятки врачей, чтоб узнать о диагнозе. Сначала думали, что у меня вздутие, геморрой или даже грыжа. Все опровергла колоноскопия… Я понимаю, что если вас ничего не беспокоит, конечно, вы не пойдете на эту процедуру, а зря.

Я прочитала множество благодарностей о том, что я не зря рассказываю о этапах своего лечения, процедурах, в этом есть свои плоды, некоторые на ранней стадии определили у себя опухоли, которые не беспокоили. За время нахождения в больнице я успела увидеть множество ситуации, где люди лечатся годами, месяцами, неделями и единственное, что они говорят - проверяйте свое здоровье.

Глядя наменя у всех недоумение «Что ты здесь делаешь такая молодая?». А я – «Тоже, что и вы, борюсь за жизнь». К сожалению, многие винят Бога, друга, родственника и еще кого-то в своей болезни, но каждый раз напоминаю всем, мы сами выбираем путь, мы выбираем себе работу, спутника, место жительства и все обстоятельства, которые нас окружают.

Многие люди, которые опускают руки, к сожалению, имеют тяжелые процессы восстановления. Мне очень приятно, что я кого-то смогла убедить не отпускать руки, собраться и наладить свои мысли и думать вперед.

Вот, например я купила в начале зимы себе крутые сапоги на теплую осень-весну и я уверенна, что я их надену. Когда плохо после химии этот настрой спасает, так же я балую себя новыми платьями, сережками и вкусной едой.

После очередного курса, я благодарю организм, за то что, мы справляемся, и все благоприятно сказывается на нас.

У меня очень большое количество людей каждый день интересуются здоровьем, и это придает сил, заряжает и конечно умиляет. В наше время чаще крутят у виска и говорят «зачем такие вещи выставлять, это же так ужасно и неправильно и никому не нужно».

Но благо, меня это не остановило, потому что тема актуальная, никто ни от чего не застрахован в наше время, дай Бог, чтоб вас это не коснулось, и вы не знали проблем страшнее насморка!

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