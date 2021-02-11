Вокруг парка имени Маяковского в Екатеринбурге разгорается скандал. Его бывший директор Владимир Черменинов, который руководил парком с 2004 по 2015 год, обратился в полицию с просьбой проверить доходы парка, которые тот получил после празднования Масленицы весной прошлого года.По мнению Черменинова, те деньги, которые мог получить парк, получила некая предпринимательница. Якобы она арендовала у парка на праздник площадку на фудкорте, заплатив за это 115 тысяч рублей, а затем стала зарабатывать, сдавая ее в аренду другим бизнесменам, которые хотели поставить свои торговые палатки.- А раньше всегда сам парк на этом зарабатывал – сдавал каждому коммерсанту место и получал на этом около трех миллионов рублей, - объяснил Владимир Черменинов. – Я был на той Масленице в 2020-м и насчитал около 80 торговых домиков. При этом коммерсанты сами звонили мне и жаловались: «Что делать? Мы звоним в парк, чтобы торговую палатку поставить, а нас отправляют к коммерсантке какой-то и она берет по 30 тысяч за место». То есть не парк стал брать деньги, а знакомая директора Кейльман. Я ни в коем случае не могу обвинить, что Кейльман такая-то… Пусть следствие разбирается. Но то, что деньги незаконно выведены из парка, недополучены, это 100%.Заявление с просьбой разобраться в ситуации Владимир Черменинов написал в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Екатеринбурга еще в декабре прошлого года. В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. Сам же бывший директор парка отмечает, что полиция уже разбирается в ситуации.- Сейчас у них идет дополнительная проверка, говорят, что будут опрашивать коммерсантов, - сказал Владимир Черменинов.Парком Маяковского уже год руководит Екатерина Кейльман. В разговоре с журналистами «Комсомолки» она не стала комментировать доводы Черменинова, лишь ограничилась общим комментарием по ситуации на своей странице в Instagram.- Хочу прокомментировать публикации по поводу моих визитов в полицию, - написала Екатерина Кейльман. - Почти каждое позитивное изменение в парке за прошедший год сопровождалось жалобой в различные структуры, мне и команде ежемесячно приходится давать объяснения по поводу демонтажа аттракционов которым 30 лет, обновлению общепита, установки нового колеса обозрения, новой веранды, Масленицы в новом формате и по другим изменениям которым все так рады. Такая, к сожалению, обратная сторона работы в парке. Комментировать что именно в жалобах и как мы на них реагируем не считаю необходимым, хотелось бы больше заниматься непосредственно развитием парка.Также Кейльман опровергла слухи о своей отставке, отметив, что покинуть парк ей никто не предлагал, а из трехлетнего срока, который она должна отработать по договору, прошел только год. К слову, о ситуации высказались и в мэрии Екатеринбурга, на балансе которого находится парк Маяковского.- У администрации города нет претензий к работе дирекции парка, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Уверены, что с жалобой разберутся компетентные органы.