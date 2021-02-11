В Екатеринбурге арт-директора бара обвиняют в покушении на убийство друга из-за карточной игры

Арт-директора одного из баров задержали возле его работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арт-директор одного из баров едва не убил друга, из-за конфликта во время игры в карты. Как рассказали в следственном комитете, тем вечером 34-летний мужчина собрался с друзьями, чтобы посидеть в баре на Крауля, распивая пиво и играя в карты.

- Вскоре между двумя участниками карточной игры возник конфликт на почве того, что один, по мнению другого, нарушал правила игры. В ходе этой ссоры 37-летний мужчина ударил своего оппонента - 34-летнего обвиняемого - ладонью по затылку, - рассказали в СК по Свердловской области.

После этого обвиняемый ушел домой, а друзья решили, что конфликт исчерпан. Однако спустя время мужчина вернулся в бар с кухонным ножом и несколько раз ударил им в спину друга, с которым ранее поссорился. Остальные собравшиеся в баре друзья смогли остановить его и вызвали скорую раненому товарищу. Его удалось спасти. Обвиняемый же решил уехать в другой бар.

- После случившегося подозреваемый с места происшествия скрылся и вскоре подъехал к своему другу, который в этот момент находился в одном из популярных учреждений общепита Екатеринбурга, где участвовал в артистическом конкурсе. Как ни настаивал друг-артист на том, чтобы подозреваемый пошел в полицию и во всем сознался, «резчик» не спешил идти в правоохранительные органы, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В это время силовики уже установили личность подозреваемого и выяснили, в каком баре он работает арт-директором. В итоге мужчину задержали прямо на входе на работу.

Инцидент произошел еще в прошлом году, 18 октября. Сейчас следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил в суд для рассмотрения. Арт-директора одного из баров обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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