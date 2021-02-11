Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 февраля 2021 года

С каждым днем в уральских больницах остается все меньше пациентов с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 284 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 97 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Карпинске, Ивделе, Реже, Сысерти, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 февраля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 73 948 человек, из которых 66 734 человека полностью выздоровели. За прошедшие сутки диагноз снят у 294 человек.

По состоянию на 11 февраля 2021 года врачи оценивают состояние 325 человек как тяжелое, 206 из них размещены в палатах реанимации, 139 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 12 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 183 человека.

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