В прошлом году «Комсомолка» рассказывала историю 49-летнего Олега и 44-летней Юлии Бердус. Оба больше 20 лет жили в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» в Екатеринбурге. Жизнь в стенах пансионата для пары была мучительной. Но благодаря стараниям волонтера Елены Осиповой, Олег и Юля смогли выйти «на свободу». Елена помогла им организовать свадьбу, арендовала «однушку» на Уралмаше и даже подыскивала работу для Олега. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. В настоящее время Елена обвиняет Олега и Юлию в том, что ее подопечные сбежали со съемной квартиры, повесив на нее долг в размере 50 тысяч руб.В ДОЛГАХ, КАК В ШЕЛКАХПо словам Елены Осиповой, чтобы оплатить жилье, пара отдавала половину своей пенсии по инвалидности - ежемесячно по 15 тысяч рублей, из которых 12 500 шли на аренду, а оставшиеся 2 500 на коммуналку. Но услуги ЖКХ обходились порой и в 5-7 тысяч рублей. Именно так и набежал долг в 50 тысяч.- Для такой квартиры там коммуналка была просто зашкаливающая, - рассказывает «КП» Елена Осипова. – Олег мог по десять часов лежать в ванной, так как в пансионате у него не было такой возможности. Я даже подшучивала над ним, что подарю ему резиновую уточку для купаний.Олег и Юлия живут на пенсию около 30 тысяч в месяц на двоих. Работать женщина может лишь четыре часа в день, но все что умеет – это мыть полы и посуду. Для Олега же была найдена работа, в качестве подарка на свадьбу Елена договорилась с букмекерской компанией, чтобы он мог работать на дому. Но вскоре и эта идея заработка провалилась.- Олег оказался слишком ленив, чтобы сидеть и нажимать кнопки на клавиатуре. И все бы ничего, но у него сначала все получалось! А потом он отказался от наставника и просто вывел те деньги, которые ему изначально положили на счет. А потом потратил их, - объясняет Елена Осипова.В конце прошлого года семья Бердус заявила, что больше не нуждается в помощи Елены и решила разорвать отношения. Осипова восприняла это как личную обиду, но лишь после новогодних праздников выяснилось, что Олег с женой съехали с квартиры, оставив за собой бардак и долги.- Это было мерзкое предательство с их стороны. И глупо отрицать, что по закону за коммуналку теперь должна платить я. Но как можно такого ожидать от людей, которым ты помогла начать новую жизнь?! 1 декабря я отдала им все документы и порвала доверенность. 15 января они съехали из квартиры, не сказав мне, – говорит Елена.ГДЕ ДЕНЬГИ, ЕЛЕНА?Как выяснилось, переехать в другую квартиру паре помогла сестра Олега Татьяна. В разговоре с «Комсомолкой» женщина объяснила, почему ее брат с женой был вынужден расторгнуть соглашение с Еленой.- В переезде Олега и Юли в другую квартиру не было никакой тайны. На Уралмаше они были «под крылом» у Елены, и в этом не было ничего плохого. Но в старой многоэтажке нет пандусов, мой брат год не выходил на улицу, это тяжело. По поводу долгов за коммуналку. Да, там действительно суммы превышали 2 500 рублей в месяц. Но несложно посчитать, что последние полгода даже эти деньги не вносились. Я лично готова покрыть разницу, но это не 50 тысяч рублей, а меньше. К Елене только один вопрос: если возникла такая ситуация с услугами ЖКХ, то почему она ничего не говорила?! Это же лично ее решение, - пояснила Татьяна Бердус.На вопрос о платежах Елена Осипова заявляет, что оплачивала ежемесячно 2 500 рублей, но подтвердить это документально не может, так как не сохраняла чеки.