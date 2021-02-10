В Верхней Пышме стартовал чемпионат WorldSkills Russia

В Верхней Пышме стартовал IX открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Фото: УГМК

В Верхней Пышме стартовал IX открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходят в Центре проведения демонстрационных экзаменов техникума «Юность».

- В Центре созданы все необходимые условия для проведения соревнований такого уровня, – говорит директор техникума «Юность» Виталий Лобастов. – Надеюсь, что наш ответственный подход к организации мероприятия и наличие современного оборудования, соответствующее требованиям международных стандартов, поможет молодым профессионалам максимально раскрыть свои таланты. У этой площадки огромный потенциал и возможности, и в следующем году мы рассчитываем принять здесь еще больше участников,

В «Юности» проходят соревнования по компетенциям «Сварочные технологии» и «Промышленная автоматика». Лучшего определяют среди учащихся колледжей и техникумов Свердловской области. Кроме того, в центре проведут и часть деловой программы чемпионата: будут заслушаны доклады и организован круглый стол. Специалисты обсудят внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, а также поговорят о сопряжении государственной и промежуточной аттестации обучающихся и независимой оценки квалификации студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Для проведения чемпионата «Молодые профессионалы» задействованы площадки целого ряда образовательных организаций региона. Мероприятия завершатся 12 февраля 2021 года. По результатам соревнований будет сформирован состав сборной Свердловской области по профессиональному мастерству, который представит честь региона на федеральных соревнованиях.

СПРАВКА:

Центр «Юность» был открыт осенью 2020 года. Это уникальная площадка для региона, с точки зрения оснащения и возможностей. Центр рассчитан на проведение демонстрационных экзаменов сразу по восьми компетенциям: промышленная автоматика, мехатроника, сварочные технологии, неразрушающий контроль, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обслуживание грузовой техники, обработка листового металла. Площадка создана на основе государственно-частного партнерства. За счет финансовых средств УГМК проведена реконструкция здания учебных мастерских Центра общей площадью 2000 кв. м. на сумму около 43 млн рублей, а областное Правительство направило 84,7 млн рублей на приобретение оборудования для этих мастерских.

А ТАКЖЕ:

По Соглашению между Правительством Свердловской области и УГМК с 2012 года реализуется проект подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Основной площадкой проекта стал Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». В образовательном учреждении за счет средств областного бюджета обновлена материально-техническая база на сумму около 180 млн. рублей, Компания участвует в разработке образовательных программ техникума, организует стажировку преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях УГМК. Для студентов «Юности» регулярно проводятся дополнительные занятия в специализированных аудиториях Технического университета УГМК и учебного центра АО «Уралэлектромедь». Сегодня по заказу компании в рамках проекта в техникуме готовят электромехаников, станочников, сварщиков, автомехаников, металлургов, химиков-аналитиков и КИПовцев.

Создание Центра проведения демонстрационных экзаменов техникума «Юность» гармонично дополнило выстроенную систему подготовки высококвалифицированных кадров, а также позволило повысить уровень качества подготовки студентов техникумов по востребованным специальностям, обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, реализовать программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения не только студентов, но и рабочих для промышленных предприятий Урала.