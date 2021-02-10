Когда отменят масочный режим в Свердловской области: ситуация не лучше, чем в 2020 году

Отменят ли в ближайшее время масочный режим в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2021 года в официальной статистике по коронавирусу на Среднем Урале отмечается небольшой спад по заболеваемости коронавирусом. Часть койко мест в больницах вернули для оказания плановой помощи.

Также в Удмуртии смягчили масочный режим, в связи с чем на повестке дня встал вопрос: отменят ли в ближайшее время масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области?

- Ситуацию в Удмуртии сложно назвать прямой отменой, губернатор в своем обращении призывает к некой форме социального договора, при котором он надеется на ответственное поведение людей, - говорит эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург». – С точки зрения эпидемиологической ситуации понятно, что маска – это одна из базовых мер, обеспечивающих защиту от передачи вируса. Ситуация с эпидемией не лучше сейчас, чем она была весь предыдущий год.

По состоянию на 10 февраля 2021 года в Свердловской области 73 664 заболевших с начала пандемии, из которых 66 440 полностью справились с вирусом. За сутки в регионе 287 человек заболели, а 296 – выздоровели. Также на Среднем Урале за сутки подтвердились 14 случаев смерти от коронавируса, общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 2 171 человек. В декабре-январе статистика ежедневно пополнялась 380-400 новыми заболевшими.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 10 февраля 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В оперативном штабе региона заявили, что обо всех решениях, связанных с внесениями в указ об особом режиме, оперативно информируют общественность. Пока решения об отмене масочного режима в Свердловской области не было.

Соловьев заявил, что пока отказываться от масок рано, потому что ни о каком серьезном спаде заболеваемости говорить не приходится.

- Да, сейчас есть снижение. Но у нас было снижение до гораздо более низких цифр. У нас были месяцы в 2020 году перед началом второй волны (август, сентябрь), когда совершенно другие показатели по заболеваемости во всех субъектах. Но никто даже не думал отменять масочный режим, - говорит Александр Соловьев. – Мы сейчас находимся на очень высоких уровнях передачивируса. При этом, общий уровень заболевших людей по отношению к популяции в целом еще низкий. В международных исследованиях указано, что с коронавирусом столкнулось 30-40% людей, значит 60% еще не сталкивалось.

Александр Соловьев считает, что отказываться от масок пока рано

По мнению Соловьева, сейчас во всех странах распространяются новые варианты коронавируса с изменившимися свойствами, поэтому нужен уровень коллективного иммунитета 80-85%. И нынешние темпы вакцинации недостаточны, чтобы говорить о гарантиях безопасности.

- В этот период принимать решения об ослаблении, связанном с масочным режимом, на мой взгляд, преждевременно. Переболевшие люди могут заболеть повторно. Вакцина же защищает от тяжелого развития болезни, она не дает гарантий защиты от легких форм, от того, что вакцинированный не будет сам распространять вирус, - говорит эксперт лабораторной диагностики.

Вывод, по словам эксперта, очевиден: мера с отменой масочного режима в ближайшие месяцы не оправдана с эпидемиологической точки зрения.

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