В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом, 166 из которых приходятся на уральскую столицу.Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Кушве, Серове, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Березовском, Первоуральске, Камышлове, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.Общее количество заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 73 664 человек, из которых 66 440 человек полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 296 человек.На данный момент 311 человек остаются в тяжелом состоянии, 204 человека размещены в палатах реанимации, 134 человека подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки подтверждено 14 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 171 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек. На будущей неделе для оказания плановой помощи вернуть еще 600 мест (подробнее)Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий. Выезды начнутся с 15 февраля (подробнее)Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)Главный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек». Дмитрий Козловских рассказал, как тестируют людей, вернувшихся из Великобритании, можно ли нанять сиделку в «красную зону» больницы, и когда можно будет снять маски (подробнее)Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)