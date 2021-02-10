На Урале нашлась группа туристов, которая «пропала» на перевале Дятлова. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, до этого в ряде СМИ появилась информация об исчезновении группы из столицы в составе восьми человек.- Туристическая группа, о которой идет речь, не была зарегистрирована в МЧС России. В настоящее время данная группа туристов находится в Екатеринбурге и готовится к вылету в Москву, - рассказали в ведомстве.Также в МЧС уточнили, что по официальным данным в настоящее время в районе перевала Дятлова зарегистрированы три тургруппы и все они находятся на связи со спасателями.В спасательном ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, тургруппы обязаны проинформировать МЧС о своем походе за 10 дней до начала путешествия.Напомним, что в 1959-м году на перевале погибла группа студентов УПИ из девяти человек. Старшего группы звали Игорь Дятлов, поэтому позже перевал был назван в его честь. До сих пор не ясно, что стало причиной трагедии. В Екатеринбурге каждый год собирается конференция, на которой исследователи пытаются разгадать тайну смерти дятловцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые версии гибели группы Дятлова: прямая трансляцияВ годовщину трагедии в Екатеринбурге на конференцию со всей страны собрались исследователи, выясняющие тайну гибели девяти туристов на севере Урала в 1959 году (подробнее)Швейцарские ученые в убийстве группы туристов обвинили лавину: что здесь не сходитсяВ канун 62-летия трагедии наши журналисты вместе с экспертами обсудили выводы иностранцев (подробнее)