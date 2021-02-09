День защитника Отечества 2021: куда сходить 23 февраля в Екатеринбурге

23 февраля не обязательно отмечать дома Фото: Иван МАКЕЕВ

В День защитника Отечества 23 февраля 2021 года в Екатеринбурге пройдет несколько концертов, а также покажут спектакли для тех, кто хочет провести праздничный вечер в позитивной, культурной обстановке.

СПЕКТАКЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Сладкая парочка, комедия положений, Театр ТургеневЪ (16+)

Екатеринбург, улица Тургенева, 1

23 февраля 16:30, 19:00, продолжительность 1 час 30 минут, стоимость 700 рублей

Со случайной аварии на дороге в жизни главного героя - таксиста начинается череда нелепых ситуаций, которые превращают происходящее в абсурд.

У таксиста не все так просто в жизни: у него две жены и два дома. Мужчина балансирует между полицейскими и женами, пытаясь выкрутиться и вернуть все на свои места. Но ложь ведет только к еще большему накалу ситуации.

Знойные мамочки, комедия с музыкальными комментариями в двух действиях, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (16+)

Екатеринбург, проспект Ленина, 47

23 февраля, 19 часов, стоимость от 300 рублей

После того, как молодежь выросла и начала жить самостоятельно, родители решают пожить для себя. В доме появились теща Булочка и свекровь Тыквочка, которые не готовы играть по правилам. Они устраивают настоящий «Праздник непослушания». Но с этим ничего не поделать, ведь «родителей не выбирают».

Знойные мамочки. Фото: афиша культурного мероприятия

Черная дыра, фееричная комедия с неожиданным финалом, Театр Волхонка (16+)

Екатеринбург, улица Малышева, 21/1

23 февраля, 18 часов, стоимость билетов 800 рублей