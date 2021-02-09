На лейтенанта полиции, который устроил поножовщину в баре в Заречном, завели уголовное дело.Напомним, все произошло в ночь с 5 на 6 февраля в ресторане «Тахов». Перед поножовщиной пьяный лейтенант местного отдела ОВД затеял драку с одним из посетителей и разнес в заведении туалет. Охрана выгнала 29-летнего силовика. Но он вернулся в ресторан около четырех утра, прихватив с собой нож. После этого он ударил им одного из посетителей. Позже он объяснил свой поступок.- Следственным отделом по городу Заречный СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 29 МО МВД России «Заречный», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - рассказали в пресс-службе регионального СК.Как уточнил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых, по факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее результатам подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям.- Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности,- отметил полковник Горелых.