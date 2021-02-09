В Екатеринбурге и пригородах с 8 по 14 марта 2021 года пройдет празднование Масленицы, ее отметят торжественными мероприятиями на нескольких площадках.Парк сказов, поселок Арамиль, улица Парк Сказов, 1Воскресенье, 14 мартаПразднование Масленицы начнется в 10 часов, с 11 часов начинаются народные забавы: гости будут ходить на ходулях, перетягивать канат, примут участие в боях с мешками.В 12 часов: торжественное открытие праздника на центральной арене, здесь же пройдет квест «Вставай, медведь! Весна пришла!».С 13 до 14 часов – забавы с Водяным, а также керлинг для «чайников», с 14 до 15 часов – баттл частушек. С 15 до 16 часов гости старше 12 лет будут брать штурмом снежную крепость, с 16 до 17 часов – играть в «Наперстки» и «Козий угодник», с 17 до 18 часов – метать блины и участвовать в боях большими куклами.В 18 часов Урал Мороз передаст полномочия Весне Красне, а в 18:30 празднование Масленицы завершится фаер-шоу и сжиганием 8-метрового чучела.Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, Екатеринбург, улица Чапаева, 10С 1 по 12 марта на подворье Усадьбы Ошуркова для детей и их родителей покажут детскую фольклорную программу «Гостья дорогая – Масленица честная».Гости узнают об истории и обычаях праздника, поиграют в старинные игры с ряжеными, сожгут чучело. На свежем воздухе мастерицы Центра проведут мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. А потом гостей ждет чай с блинами.Цена от 500 рублей.Расписание:1 – 5 и 9-12 марта 11:00 – 12:30, 14:00 – 15:30Студия праздника Marvel, Сысертский район, поселок Кашино, база отдыха «Сова»6, 7, 8, 13 и 14 марта, с 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 часов, продолжительность праздника 2 часаГруппы до 30 человек без возрастных ограниченийПраздничная программа состоит из трех блоков, каждый из которых длится 40 минут1. «Активный уличный формат» с участием двух скоморохов.Участники делятся на две команды и после чего задача каждой – поразить как можно больше целей в рамках «Лучного боя». Далее нужно поймать как можно больше маленьких рыбешек, победителя выберут после взвешивания улова на весах.Также в рамках программы есть следующие состязания: «Славянская грамота», «Перетягивание каната», «Метание валенок».2. «Вигвам»: мастер-класс по декорированию деревянных брошей, лесной чай и три блина для каждого участника.3. «Уличные активности»: катание на собачьей упряжке и сжигание чучела Масленицы.Стоимость 900 рублей, дети до 3-х лет – посещение бесплатно.Телефон: 8 952 732 25 40Веселая Масленица в Свердловской государственной детской филармонии, Зал имени М.И.Павермана, Екатеринбург, улица 8 Марта, 3614 марта, 12 часовГостям покажут театрализованное представление с конкурсами, играми и призами. Также каждый участник может сфотографироваться с Масленицей. В представлении примет участие коллектив Детской филармонии и оркестр народных инструментов.Продолжительность мероприятия 1 час 20 минут, стоимость 400 рублей.