Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 9 февраля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале постепенно стабилизируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 289 новых случаев коронавируса, 44 из которых - в уральской столице.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сысерти, Североуральска, Полевского и других населенных пунктов Свердловской области.

По состоянию на 9 февраля 2021 года в регионе с начала пандемии официально подтвердились 73 377 случаев заболевания коронавируса, 66 144 человека полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 299 человек.

На данный момент состояние 329 пациентов оценивается как тяжелое, 203 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зафиксировано 13 новых случаев смерти больных от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 157 человек.

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