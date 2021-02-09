Соседи видели, как девушка выбрасывает мертвое животное в овраг. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Серове вынесли приговор 29-летней живодерке Анастасии Клещевой, которая прошлой осенью жестоко убила свою собаку по кличке Мина. Девушка учинила расправу над дворняжкой будучи в состоянии токсического опьянения. Узнать о преступлении удалось благодаря соседям, они увидели, как Клещева выбрасывает мертвое животное в овраг. Свой поступок объяснила просто, мол, собака позарилась на хозяйскую еду.

Официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых отметил, что Клещева предпочла убить ни в чем неповинную собаку, вместо того, чтобы накормить ее. Анастасия нанесла несколько ударов кухонным ножом в район сердца.

- Клещева взяла кухонный нож и нанесла им не менее четырех ударов в область тела лежачей на полу. Собаке причинены четыре проникающие колото-режущие раны на поверхности грудной клетки, повлекшие развитие пневмоторакса и гематоракса, что привело к гибели животного, - рассказали подробности преступления в областной прокуратуре.

Это уже вторая судимость Анастасии Клещевой, до этого она угрожала убийством своему знакомому. Кстати, тогда она тоже была вооружена ножом. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Суд назначил Анастасии Клещевой наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев. Известно, что это уже вторая судимость Клещевой – в июле 2020 года ее приговорили к 300 часам обязательных работ за угрозу убийством. Кстати, тогда ее орудием также был нож, которым она едва не зарезала двух знакомых.

В материалах суда указано, что в общей сложности Анастастасия нанесла 12 ударов ножом.

- Действуя умышленно, направила лезвие указанного ножа в сторону последнего, высказав при этом в его адрес угрозу убийством словами: «Я тебя зарежу, и ты отсюда не выйдешь!», - говорится в приговоре суда Серова от 13 июля 2020 года.

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