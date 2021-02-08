В Нижнем Тагиле в столкновении трех автомобилей пострадали три человека

Фото: отделение по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

Днем, 8 февраля, в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Калина», «Маzda CX 5» и пассажирская Газель. Автоинспекторы выяснили, что именно водитель маршрутки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и въехал в машины, которые стояли на противоположной стороне.

В аварии пострадали три человека, в том числе и ребенок. Отделались ушибами 63-летний водитель Лады и его 57-летний пассажир, также легкие травмы получила 11-летняя девочка в «Маzda». Помощь им оказали на месте, никому не потребовалась госпитализация.

Водители маршрутки привлекали к ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Фото: отделение по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

- Маршруткой управлял мужчина с четырехлетним стажем вождения. К административной ответственности за нарушения ПДД его привлекали 17 раз, в момент столкновения он ехал пустым, потому что вез машину в ремонт, - рассказали в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водители во время аварии были трезвы. Точные причины случившегося будут названы после опроса свидетелей и установки всех обстоятельств.