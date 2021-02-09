Выборы мэра Екатеринбурга 2021: прямая онлайн-трансляция

К голосованию допущены трое кандидатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 февраля 2021 года депутаты Гордумы выбирают мэра Екатеринбурга. Неделю назад конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на этот пост - врио главы города Алексея Орлова, главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко и депутата Заксобрания Свердловской области Михаила Зубарева.

При этом комиссия рекомендовала сделать новым мэром бывшего первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Окончательное решение станет известно сегодня по итогам заседания Гордумы Екатеринбурга. «КП-Екатеринбург» ведет прямую текстовую трансляцию из мэрии уральской столицы.