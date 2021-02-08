Аудитория видеосервиса Wink в 10 раз увеличилась на Урале

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

В 2020 году активная аудитория видеосервиса Wink увеличилась в 10 раз. Это произошло благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink. В компании подсчитали, что в Свердловской области на новую платформу видеосервиса переведено уже почти 65% пользователей.

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов (16 марта 2020 года) открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видеоконтента. Одновременно увеличился спрос на платные фильмы и сериалы. В результате количество просмотров кино и сериалов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

Кроме этого, в 2020 году Wink перестал быть только лишь видеосервисом – на платформе появился дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги (в партнерстве с «ЛитРес»), появилось пакетное предложение — аудиокнига плюс экранизация произведения. Не случайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым уже сняты фильмы и сериалы — «Зулейха открывает глаза», «Эпидемия. Вонгозеро», «Текст».

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Исследования о предпочтениях клиентов помогли Wink внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф-конструктор «Трансформер», который можно самостоятельно сформировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Теперь менять состав подписки можно каждый месяц, адаптируя ее к текущим предпочтениям вашей семьи. Всего за полгода с момента запуска подписка «Трансформер» вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink.

Настоящим подарком для киноманов стало появление на ТВ-приставке раздела «Бесплатно» с большим количеством фильмов и сериалов, доступных абсолютно всем клиентам.