Красавица из Екатеринбурга Анастасия Горбунова вновь может выкладывать в TikTok видео, хотя еще недавно ее страница была заблокирована. На прошлой неделе обладательница пышных форм получила уведомление, что ее аккаунт удален за «многочисленные нарушения».Модель осталась без ста тысяч подписчиков после публикации вполне себе безобидного ролика, где ест бутерброд в откровенной майке. Но чтобы увидеть в этом нечто по-настоящему развратное нужно как следует постараться.- Мы рекомендуем всем пользователям соблюдать правила сообщества, чтобы поддерживать в TikTok здоровую и безопасную атмосферу, - говорилось в сообщении.После публикации «КП» ряд других СМИ написали о проблеме, а в пресс-службе TikTok в России обещали прокомментировать случившееся (но ответ так и не поступил – прим.ред.).- Я знаю пользователей, у которых по 500 тысяч подписчиков, а у них основной контент – тверк. Девушки просто трясут попой, у них сотни гневных комментариев, но их никто не блокирует. А я просто бутерброд съела. Ну да, было декольте. Но это же не порнография! – рассказала «Комсомолке» модель.С похожей проблемой недавно столкнулась и певица лейбла Black Star Клава Кока, у которой несколько видео из TikTok были удалены за «наготу и сексуальную активность для взрослых».— Мои видосы в TikTok блокируют за излишнюю сексуальность. Ок, буду снимать контент в костюме снеговика, — написала певица в Instagram, где в итоге и разместила новое видео.