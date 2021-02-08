В субботу в Екатеринбурге можно было выйти на улицу и, вдохнув полной грудью, почувствовать весну. Дождь, растапливавший сугробы, и неожиданно теплый воздух тому способствовали. Столбики термометров 6 февраля показывали до +3 градусов Цельсия. Но к вечеру вдруг резко похолодало до -20 (а на севере области и до -31) и все, что таяло, вдруг замерзло.Почему же после оттепели в Екатеринбург и Свердловскую область вернулись морозы. Синоптики отмечают, что подобное на Урале встречается крайне редко. А виноват во всем циклон.- По Свердловской области проходил циклон с активными атмосферными фронтами и большими контрастами температуры, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». – Сначала мы попали в зону теплого воздуха. Затем очень резко поступил холод.Тепло в субботу к нам занесло из Средиземноморья. А холод в воскресенье поступил из Арктики, вытеснив тепло.- В принципе подобное, когда оттепель сменяется холодом при движении циклона, это нормальное явление, - отмечает Галина Шепоренко. - Но то, что в феврале достаточно резко такая интенсивная оттепель сменяется таким резким похолоданием, это, конечно, относится к разряду явлений аномальных.В ближайшую неделю новых теплых дней нам точно ждать не стоит. Арктический воздух все еще с нами. На севере Свердловской области столбики термометров могут по ночам опускаться до -30…-36 градусов Цельсия. На юге региона до -22…-27. Подобное, кстати, происходит и в Москве, например. Их тоже захватил арктический воздух. Но и закончатся холода у них чуть раньше. Зато со снегопадами нам повезло – откапывать машину из сугроба на этой неделе надо будет не так часто.- В ближайшие дни большого снега не будет, но числа 13-14 февраля снегопады возможны, - добавляет Галина Шепоренко.Прогноз погоды в Екатеринбурге с 9 по 14 февраля 2021 годаВо вторник, 9 февраля: ожидается – 21 градус днем, - 25 градусов ночью, будет пасмурно, пройдет небольшой снег.В среду, 10 февраля: будет ясно и без осадков, днем – 19, ночью -25.В четверг, 11 февраля: переменная облачность, возможен небольшой снег, днем – 16, ночью – 20.В пятницу, 12 февраля: пасмурно, днем – 16, ночью – 20.В субботу, 13 февраля: пасмурно, днем – 15, ночью – 16.В воскресенье, 14 февраля: пасмурно, днем – 8, ночью – 13.