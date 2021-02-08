Уральские заключенные подключились к делу борьбы с пандемией. Граждане, отбывающие наказание в Нижнем Тагиле Свердловской области, сами пока еще не привиты от коронавируса, однако наслышаны об успехах российских ученых, которые создали вакцину «Спутник V».Уже известный уральцам творческий дуэт из исправительной колонии №12, в который входят Александр Заяц и Евгений Кудрин, подбодрил слушателей новым речетативом в стиле рэп. В композиции рассказано и о необходимости прививаться от опасной инфекции, и о достижении отечественных ученых, которое оценили на мировом уровне.Клип снят самими музыкантами при поддержке творческой группы осужденных и воспитательного отдела, сообщает пресс-служба ГИФСИН по Свердловской области.Творческий дуэт из нижнетагильской колонии не в первый раз радует слушателем музыкальными композициями на злободневные темы. Два года назад Евгений Кудрин сотоварищи пригласил рэпера Басту в колонию, чтобы коллега лично оценил их творчество. Однако музыкант, приехавший на Урал, чтобы дать концерт, не стал встречаться с уральскими заключенными.Текст песни в поддержку российской вакцины «Спутник V»«Прививка – это вам не ерунда,Саша, пойдешь прививаться? О, да!Спокойно раньше жили,Беды никто не знал,Пока с провинции КитаяК нам вирус не попал.Разошелся быстроБуквально в каждый дом,Передается простоВоздушно-капельным путем.Название такое: COVID-19,И надо поскорее от него нам избавляться.Российские ученые спасение нашлиВакцину «Спутник V» они изобрели.Припев:«Ты нам, та нам помоги «Спутник V», «Спутник V»Вакцинацию пройти «Спутник V», «Спутник V»Нет эффективнее вакцины «Спутник V» - весь мир признает,Вакцинация вовсю идет».Дружно ставим прививку made in Russia,На зависть Западу вакцина наша.Одобрена РоспотребназдоромВскоре ждем ее и у себя мы за забором.О вакцинации в стране поем мы эту песню,Прощай, коронавирус! Убьем заразу вместе!»