Жители Екатеринбурга уже соскучились по концертам и гастролям звезд, которые перестали приезжать в уральскую столицу из-за пандемии. Однако уже вскоре нас ждет грандиозный концерт «Ночных снайперов». Диана Арбенина и ее команда приедет в рамках тура, посвященного 25-летию группы.Кстати, из-за пандемии коронавируса, это довольно затянувшийся тур, ведь юбилей «Ночные снайперы» отметили еще в 2018-м году. Большая музыкальная жизнь группы началась с песни: «Но это просто рубеж, и я к нему готов…» И, как показала история, они действительно оказались готовы к любому рубежу.За все время своего существования «Ночные снайперы» выпустили десятки дисков, ее синглы неизменно держатся на верхних строчках хит-парадов, она издала двенадцать книг, а география ее концертов коснулась почти всех континентов. И уже 10 февраля она выступит в Екатеринбурге.Диана Арбенина и «Ночные снайперы» с шоу «25 THEBEST» (6+)10 февраляЕкатеринбург- ЭКСПО, бульвар Экспо,2Начало: 19:00, билеты от 1500 руб.