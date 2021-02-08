Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 8 февраля 2021 года

Статистика по заболеваемости коронавирусом постепенно снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 301 новый случай заражения коронавирусом, из которых в уральской столице - 73.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Тавде, Сысерти, Староуткинске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 73 088 человек, из которых 65 845 полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 317 человек.

Динамика распространения коронавируса на 8 февраля 2021 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По состоянию на 8 февраля 2021 года состояние 327 человек оценивается как тяжелое, 213 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 133 - подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки подтвердились еще 12 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на данный момент составляет 2 144 человек.

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