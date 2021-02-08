Фото: Instagram.com/_terebkova_/

Неприятным впечатлением обернулся для модели из Челябинска Натальи Теребковой визит в аэропорт Екатеринбурга. Девушка увидела, как с одного из самолетов выгружают багаж, который потом швыряют на заснеженный асфальт. Все происходящее Наталья сняла на телефон.

- Что по вежливости? – написала в своем Instagram модель.

Редакция «КП» обратилась за комментарием в пресс-службу воздушной гавани, в Кольцово ответили, что проведут внутреннее расследование.

- В данной ситуации оператор должен был дождаться багажной тележки и переместить чемоданы с транспортировочной ленты в транспорт. Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы, - ответили в пресс-службе аэропорта.

Стоит отметить, что с 8 февраля из Кольцово возобновляются международные рейсы. В частности, «Уральские авиалинии» уже объявили о прямы перелетах в Минск, Дубай и Ларнаку. Кроме этого «Победа» запустит рейс в Стамбул с 1 апреля.

Полный перечень направлений из Екатеринбурга можно прочитать в специальном материале «Комсомолки».

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