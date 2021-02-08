Работу спасателей осложняет сильное задымление внутри здания Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В центре Екатеринбурга серьезный пожар. В 23-этажном здании на Белинского, 83 горят электропроводки в щитках с 15 по 17 этажи. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 23 человека, шесть из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения. Их госпитализировали в больницу.

Из здания эвакуировали 23 человек Фото: МЧС по Свердловской области

- В 07:08 поступило сообщение о пожаре. На месте пожара в административном здании по улице Белинского наращивают группировку сил и средств МЧС России. Обследование помещений продолжается. Работу огнеборцев осложняет сильное задымление внутри здания, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Двух человек госпитализировали с отравлением продуктами горения Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели развернули штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. По данным МЧС, общая площадь пожара составляет 100 погонных метров.