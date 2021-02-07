Свердловские медики нашли необычный метод реабилитации после COVID-19

Фото: госпиталь ветеранов войн

В госпитале ветеранов Екатеринбурга для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, начали применять барокамеры. Такой метод восстановления популярен у дайверов и водолазов, которые сталкиваются с перепадом давления при погружении. Оборудование помогает пациентам, перенесшим коронавирус, привести в порядок легкие и насытить кислородом другие системы организма.

- Ни для кого не секрет, что любое патологическое состояние сопровождается гипоксией клеток. Мы пытаемся восполнить дефицит кислорода именно в клетке для улучшения ее работы, - рассказывает врач госпиталя, физиотерапевт высшей категории Евгений Дербышев. - В условиях пандемии, когда поражается вирусом COVID-19 в основном легкие, мы в реабилитационном периоде пытаемся нивелировать эти последствия, потому что легочная ткань, а также другие органы страдают от гипоксии, а в барокамере мы восполняем недостаток кислорода в клетках организма.

В екатеринбургском госпитале ветеранов войн метод гипербарической оксигенации [ПРИМ.РЕД: метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением] проводят на аппаратах марки БЛКС – 303 МК.

По словам специалистов, в барокамере пациенты вдыхают очищенный кислород. Для достижения эффекта необходимо, чтобы давление в процессе реабилитации значительно превышало давление окружающей среды. Поэтому человека помещают в барокамеру, где давление увеличивается от полутора до трех раз.

В госпитале ветеранов войн отметили, что такой метод широко применяется в медицине. Например, его используют при лечении сосудистых заболеваний, в кардиологии, при ишемической болезни сердца, аритмии, расстройствах желудочно-кишечного тракта, отравлении продуктами горения и для ускорения заживления ран в акушерской практике, гинекологии и пластической хирургии.