Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 февраля 2021 года

С начала пандемии в нашем регионе было зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние сутки было выявлено 313 новых случаев COVID-19. 137 из них жители Екатеринбурга. Также новые случаи подтвердились в Алапаевске, Березовском, Ирбите, Качканаре, Первоуральске, Ревде, Серове, Красноуфимске и других муниципалитетах региона.

По данным оперштаба, с начала пандемии было зарегистрировано 72 787 случаев коронавируса. Вылечено и выписано из больниц за это время было 65 528 человек. Только за минувшие сутки побороть инфекцию смог 331 пациент.

Сейчас, среди тех, кто проходит лечение в больницах региона, состояние 331 человека оценивается как тяжелое. Из них 225 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 150 - на аппаратах ИВЛ. Кроме того, 1 858 пациент сейчас в состоянии средней тяжести.

Также за минувшие сутки зарегистрировано еще 11 смертей, пациентов, зараженных COVID-19. Общее число умерших от коронавируса достигло 2 132.