Еще 323 случая коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

Также за сутки поправились 344 человека. Фото: Диана ИВАНОВА

Количество жителей Свердловской области, заболевших коронавирусом, продолжает расти, пусть и не такими высокими темпами, как несколько недель назад, когда ежедневно фиксировалось больше 400 новых случаев. Так, сегодня, 6 февраля, оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщил, что за сутки было зарегистрировано еще 323 случая COVID-19. Среди них 129 жителей Екатеринбурга. Остальные — из других городов области.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 72 474, - добавляют в оперативном штабе. - Состояние 331 госпитализированного оценивается, как тяжелое, 224 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 148 — на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки поправились 344 человека. Таким образом с начала пандемии переболели коронавирусом и вылечились от него 65 197 жителей Среднего Урала.