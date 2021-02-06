В Екатеринбурге охранников торгового центра обвинили в краже денег больных детей

Запись была сделана в темное время суток, когда в торговом центре уже не было посетителей. Фото: instagram.com/chp_ekaterinburg/

В Екатеринбурге назревает скандал. Пользователи сети Интернет пожаловались на то, что охранники местного торгового центра по ночам крадут наличные из коробки для сбора денег на благотворительность.

Видео, а также комментарий очевидцев об этом было опубликовано на странице chp_ekaterinburg в Инстаграм.

- В редакцию ЧП поступило сообщение о том, что охранники ТЦ Академическии воруют деньги из благотворительного сбора для больных детеи . Записи с камер видеонаблюдения подтверждают этот факт. «Также охрана промышляет рекетом на парковке выдуманными штрафами за неправильно поставленное авто по 500 на счеет сбера охранника, - сообщает читательница chp_ekaterinburg.

Пока один стоит спиной к камере, другой с помощью чего-то похожего на черную линейку, потрошит капсулу с пожертвованиями. Фото: instagram.com/chp_ekaterinburg/

На записи видно, как в темное время суток, двое молодых людей, внешне похожих на сотрудников охраны, подходят к коробке для сбора пожертвований, выполненной из прозрачного материала в форме шара. Затем один из них встает спиной к камере, будто закрывая собой коробку и поднимает руки вверх, чтобы локти закрывали обзор еще сильнее. Затем второй при помощи какого-то длинного предмета, похожего на линейку, начинает ковыряться в коробке.

В полиции Екатеринбурга обещали прокомментировать эту ситуацию позднее.