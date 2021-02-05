На Урале автоинспекторы спасли первоклассника, который пытался добраться до дома пешком в мороз

У первоклассника уроки закончились раньше, и он решил идти до дома пешком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области автоинспекторы спасли первоклассника, который пытался добраться до дома пешком во время сильных морозов. Сотрудники ГИБДД майор Денис Митряшов и капитан Игорь Каптиев патрулировали дорогу, чтобы помогать людям, которые стали заложниками холодной погоды. В тот день температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. Идущего мальчика заметили на загородной трассе «Верхняя Пышма – Невьянск». Полицейских удивило, что ребенок идет один по оживленной трассе, поэтому остановились, чтобы выяснить, нужна ли ему помощь.

Первоклассник рассказал полицейским, что направляется в дачный кооператив «Приозерное» с занятий, а школа находится в селе Балтым в трех километрах от дома. Мальчик пошел пешком, потому что уроки закончились раньше, однако позвонить папе, который обычно забирал его на машине, он не смог, потому что на его телефоне кончились деньги. Автоинспекторы посадили школьника в служебную машину, чтобы отогреть.

- Сотрудники посчитали, что школьник самостоятельно прошел по трассе более 1,5 километров – половину пути, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские довезли 7-летнего ребенка прямо до дома и передали лично родителям, отец поблагодарил полицейских. Чуть позже выяснилось, что классный руководитель школьника не проконтролировала, как ее ученики ушли после уроков в морозы, всех ли забрали родители.