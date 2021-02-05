Танзания из Екатеринбурга 2021: нужны ли тесты на коронавирус

Рейсы возобновят 8 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 февраля открывается авиасообщение с другими странами, часть рейсов будет совершаться из Екатеринбурга. Что нужно, чтобы слетать из Екатеринбурга в Танзанию на остров Занзибар.

Для этого туристы должны заполнить пассажирский бланк наблюдения Traveler's Surveillance Form. Документ нужно передать в медико-санитарный пункт в аэропорту Занзибара. При этом, справка с отрицательным результатом теста на коронавирус не требуется.

Также не требуется карантин по прибытию. При появлении симптомов коронавируса туриста изолируют в отеле и обеспечат сдачу теста.

Кстати, чтобы попасть в Республику Танзания, нужна виза, для получения которой необходимо заполнить заявление через портал Иммиграционной службы Танзания, или же в воздушной гавани принимающей стороны.

Рейсы из Екатеринбурга в Танзанию будет совершать авиакомпания Royal Flight один раз в неделю по воскресным дням.

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