Фото: ТВ ГУ МВД по Свердловской области

Настоящий праздник устроили инспекторы ГИБДД для 7-летнего Карена Оганесяна из села Большое Трифоново Свердловской области. Мальчик уже давно проявляет большой интерес к службе в полиции и мечтает работать в Госавтоинспекции. Уже в детском саду он стал помощником воспитателей при проведении занятий по правилам дорожного движения.

В день рождения полицейские поздравили будущего коллегу и устроили небольшую экскурсию по патрульному автомобилю. Радости парнишки не было предела. Позже мама мальчика выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за праздник, который подарили ее сыну.

- Начальник ГИБДД Артемовского района Владимир Брызгалов и инспектор по пропаганде Светлана Шарапова подарили Карену игрушечный автомобиль ДПС, развивающие книжки и раскраски, - рассказали в отделе МВД по Артемовскому району.

Стоит отметить, что накануне в Свердловской области автоинспекторы спасли первоклассника, который пытался добраться до дома пешком во время сильных морозов. Сотрудники ГИБДД майор Денис Митряшов и капитан Игорь Каптиев патрулировали дорогу, чтобы помогать людям, которые стали заложниками холодной погоды.

Также гаишники пришли на помощь супружеской паре из Пермского края, у которой сломалась машина посреди трассы в Свердловской области. Мужчина и женщина ехали на «Газели» в Горнозаводск, когда перестал работать двигатель.

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