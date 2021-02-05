ОАЭ из Екатеринбурга 2021: нужны ли тесты на коронавирус

Рейсы возобновят с 8 февраля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 8 февраля 2021 года из Екатеринбурга возобновляют полеты в другие страны: ОАЭ, Турцию, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Армению, Танзанию и по ряду других направлений.

Для того, чтобы слетать из Екатеринбурга в Дубаи, нужно сдать два анализа ПЦР на коронавирус: один сдается до вылета, его нужно предъявить при регистрации на рейс, второй сдать после прилета и дождаться результата в отеле. Справки должна быть в распечатанном виде на английском языке. Срок действия – 72 часа с момента сдачи. Цифровые копии не принимаются.

От сдачи теста ПЦР освобождаются дети в возрасте до 12 лет, а также пассажиры со средними и тяжелыми формами инвалидности. Нужно предъявить справку на английском языке или же с заверенным переводом.

После прилета пассажиры заполняют анкету о состоянии здоровья, где указываются персональные данные каждого пассажира, подписывается обязательство о соблюдение правил самоизоляции в отеле до получения результатов теста. Максимум придется подождать 48 часов. Результат отправят в видео СМС.

Туристам, прибывшим из России в ОАЭ после 8 февраля 2021 года необходимо установить приложение COVID-19 – DXB Smart App для отслеживания перемещений во время пребывания в чужой стране.

В Дубай из Екатеринбурга будут летать раз в неделю рейсы компании «Уральские авиалинии».

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