Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки

У трапа женщину встретили медики на скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, который летел из уральского аэропорта Кольцово, пришлось экстренно посадить в Краснодаре. Рейс U6-2931 «Екатеринбург-Симферополь» выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Во время полета одной из пассажирок стало плохо, что ей потребовалась срочная медицинская помощь.

- Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту г. Краснодара. Женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Спустя полтора часа самолет смог продолжить свой маршрут. К этому времени пассажирке уже стало лучше, дальнейшая госпитализация не потребовалась и женщина осталась на борту.

Самолет «Уральских авиалиний» уже приземлился в аэропорту Симферополя.