В Екатеринбурге на службу по контракту начали отбирать с помощью очков виртуальной реальности

Такие очки виртуальной реальности используются пока только в Центральном военном округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В руках пулемет, а впереди окоп. Военный инструктор дает команду:

- Боец, смотри на меня, слушай боевую задачу! Противник силами до двух мотопехотных отделений расположен по рубежу… Задача – уничтожить противника на занимаемой позиции.

Каждый выстрел разносится эхом по полю. Пустые гильзы звонко падают рядом. Только вхожу во вкус, азарт как в тире, но вот уже другая ситуация – вместо пулемета в моем распоряжении целый танк. Забираюсь в него через специальный люк, занимаю место механика-водителя, выдвигаюсь на позицию.

Двигатель гудит, свет внутрь бронетехники проникает через смотровую щель впереди. Глядя в нее, с непривычки щурюсь. Верчу головой, чтобы рассмотреть все рычаги и кнопки, и чуть не задеваю объектив фотоаппарата у коллеги, стоящего рядом. Когда на голове очки виртуальной реальности, забываешь, где именно ты находишься. А там, в очках, уже следующая ситуация – я снова иду на своих двоих по полигону. Только теперь я гранатометчик. Целюсь, стреляю – вдалеке, впереди раздается взрыв, даже дух захватывает.

На экране позади как раз видно то, что показывают в очках. В руке пульт для переключения между разными роликами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАДЕЛ ОЧКИ – КАК В АРМИЮ ВЕРНУЛСЯ

Снимаю очки. Первую секунду испытываешь легкую дезориентацию. Подобные прогулки по виртуальной реальности мозг всегда принимает за чистую монету и потом сильно удивляется – только что было лето, только что мы стояли на военном полигоне с оружием в руках, а теперь вдруг сидим в кабинете, а за окном от снегопада растут сугробы.

Мы находимся в пункте отбора на военную службу по контракту, а очки виртуальной реальности это ноа-хау Центрального военного округа. С его помощью будущие контрактники могут сразу же в отборочном пункте опробовать все военные профессии.

- Применять очки виртуальной реальности мы начали с января. Уже около 200 граждан их опробовали, - объясняет Виктор Валенцов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге. - Бывают ребята, которые приходят и говорят, что хотят служить в должности снайпера. Но бывают и те, кто хотят служить, но не знают в какой должности, просят подсказать. Тогда мы с помощью этих очков даем им почувствовать себя в каждой конкретной должности в момент повседневной боевой подготовки.

Думать, будто это что-то вроде компьютерной игры, не стоит. В очках показывают ролики снятые специальной камерой, которая фиксирует картинку с обзором в 360 градусов (то есть, чтобы увидеть то, что находится справа от камеры, надо повернуть голову направо, - Прим. Ред.). Она была установлена на шлеме бойца и записывала вообще все, что происходило с ним во время боевой подготовки – как он работает с танком, как управляется с самолетом… То есть самостоятельно пока потрогать, покрутить ручки, вставить обойму в автомат нельзя, но благодаря четкой картинке, возможности крутить головой и хорошему звуку прочувствовать будни военного можно в полной мере.

- У меня сразу ностальгия по срочной службе в армии началась, как только очки надел, - поделился Евсей Белоцерковских, пришедший записаться на военную службу по контракту. - Я год назад службу закончил. Был в армии пулеметчиком, и здесь в очках мне включили ролик тоже с пулеметчиком. Ощущения – одни и те же.

Уже около 200 молодых людей, желающих служить по контракту, определились с военной профессией с помощью таких очков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЛЕ ОЧКОВ ПОНЯЛИ, ЧТО ХОТЯТ ВОДИТЬ ТАНК

Через очки виртуальной реальности пока можно примерить на себя десять военных профессий. Ролики для них отсняли в воинских частях Свердловской области. В будущем список пополнится и профессиями, востребованными Военно-морским флотом и Воздушно-десантными войсками. То есть виртуальный прыжок с парашютом для соискателей тоже не за горами. Подобное при отборе на службу по контракту в России используется впервые.

- За январь у нас 12 ребят пошли обучаться на должности механиков-водителей танка, - добавляет Виктор Валенцов. - Надев очки, они понимают, что вот эти 42 тонны железа и инновационной технической мысли, которые были заложены в танк, это мощно и красиво. И они сразу хотят сами управлять этим танком.

Главный плюс – в армии будет меньше людей, которые спустя полгода вдруг поймут, что служат по контракту не в той должности, в которой им хотелось бы. Кроме того сейчас на контрактную службу могут записаться даже те, кто не проходил срочную службу – главное, чтобы было высшее или среднее техническое образование. И очки виртуальной реальности помогут тем, кто ни разу не держал в руках автомат, понять каково это – быть военным.

На экране компьютера игра, которой надо управлять при помощи своего сердцебиения. Чем ты спокойнее, тем быстрее опускается на дно водолаз. С помощью такой отбирают на должность снайпера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Как на службу отбирают снайперов и саперов

Очки виртуальной реальности – не единственное ноу-хау екатеринбургского пункта отбора на военную службу. Тем, кто претендует на такие сложные должности, как снайпер или сапер, нужно показать, насколько хорошо они справляются с волнением. А делается это при помощи… компьютерной игры про аквалангиста, который опускается на морское дно. Причем логика тут такая – чем ты спокойнее, тем быстрее спустился, ведь управляешь персонажем ты с помощью собственного пульса.

- Аппарат подключается на указательный палец, он считывает частоту сердечных сокращений, - объясняет Алеся Муфлиева, психолог по профессионально-психологическому отбору. - Чем вы спокойнее, тем быстрее будет двигаться ваш персонаж.

Правда, если сидя за компьютером, кандидат вдруг перенервничал и проиграл, это еще не значит, что его в снайперы или саперы не возьмут.

- Профотбор проводится не только исходя из того выиграл или проиграл человек, но и как прошел тестирование, как прошел собеседование, - добавляет Алеся Муфлиева.