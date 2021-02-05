«Мы увидели на черепе…»: уральские ученые разгадали тайну убитого 35 тысяч лет назад пещерного медведя

Этот медведь погиб в возрасте восьми лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из УрФУ разгадали тайну медведя, убитого 35 тысяч лет назад. Уральские палеонтологи обнаружили в башкирской пещере Иманай череп малого пещерного медведя с повреждением искусственного характера. Пять лет ушло на то, чтобы узнать причину смерти зверя. И вот сейчас специалисты готовы представить результаты своей работы всему миру.

Дело в том, что охота на крупных зверей играла ключевую роль в жизни древнего человека. Существуют доказательства охоты на большого пещерного и бурого медведей в Западной Европе. В этих исследованиях анализируют следы на костях. Но их могли оставить во время разделывания, не добывая зверя.

- Известен лишь один факт добычи пещерного медведя человеком, основывающийся на характере повреждения позвонка, вероятно, от метательного орудия, - уточняет соавтор исследования, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов.

Ученые нашли доказательства того, что его убили из копья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экземпляр, который раскопали уральские ученые, один из немногих примеров того, что животное убили оружием. Кстати, зверь погиб в возрасте восьми лет. При раскопках в черепе пещерного медведя обнаружили отверстие, которое было сделано кремниевым наконечником от копья.

- Отверстие было покрыто кальцитовой коркой, которая полностью закрывала отверстие. Это говорит о том, что отверстие сделано в древности. Видимо медведь перед смертью или не задолго после смерти. И сделано оно искусственным путем, то есть человеком.

По словам ученых, сила неандертальцев позволяла нанести удар копьем с близкого расстояния. Ее было достаточно, чтобы пробить теменную часть. Также они выяснили, что животное убили во время спячки.

Это открытие играет огромную роль для мировой науки. Сейчас уральские палеонтологи готовят очередную публикацию в журнале, чтобы рассказать всем о своей работе.

Работа уральцев станет открытием для всего мира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, пещерные медведи населяли территорию северной Евразии 10 тысяч лет назад. Наиболее часто этих животных можно было встретить на Кавказе и Урале. Специалисты утверждают, что они не были хищниками.