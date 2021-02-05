Турция из Екатеринбурга 2021: нужны ли тесты на коронавирус

В Турцию с 8 февраля можно вылететь из Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8 февраля 2021 года из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге возобновляются вылеты по нескольким международным направлениям. В списке направлений: Турция, ОАЭ, Таджикистан, Армения, Киргизия, Танзания, Белоруссия, Узбекистан.

По обновленным правилам в Свердловской области туристам, которые сделали прививку от коронавируса, можно не сдавать ПРЦ после возвращения на родину из другой страны. Вполне достаточно справки, которую выдают после вакцинации.

С 30 декабря прошлого года пассажиры, в том числе и дети от 6 лет, прилетевшие в Турцию, обязаны предоставить оригинальную справку на английском языке с QR-кодом или же штрих-кодом, с указанием адреса лаборатории. В документе должен быть прописан отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Эту справку дают во время регистрации на рейс для допуска к перелету в Турцию, а также повторно во время прохождения паспортного контроля в аэропорту прибытия.

С 30 декабря прошлого года пассажиры, в том числе и дети от 6 лет, прилетевшие в Турцию, обязаны предоставить оригинальную справку на английском языке с QR-кодом или же штрих-кодом, с указанием адреса лаборатории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время полета туристы заполняют анкету с личными данными, номером кресла, адресом пребывания в Турции, данные о состоянии здоровья и контактный телефон. Также в документе нужно указать данные о наличии или отсутствии симптомов ковида. Когда пассажир прибывает в Турцию, ему прямо в аэропорту меряют температуру.

Не забывайте, что с 8 сентября 2020 года в Турции действует масочный режим, нарушение которого грозит штрафом в 10 125 рублей. В отелях носить маски рекомендуют, но не обязывают.

Из Екатеринбурга в Анталью может улететь по понедельникам рейсами авиакомпании «Россия».

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