Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 февраля 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале постепенно стабилизируется

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 331 новый случай заражения коронавирусом, из которых 121 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ревде, Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске, Серове, Полевском, Тавде, Полевском, Асбесте, Дегтярске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 72 151 человек, из которых 64 853 пациента полностью справились с опасным вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 346 граждан.

Фото: сервис Яндекс.Коронавирус

По состоянию на 5 февраля 2021 года состояние 329 граждан оценивается специалистами как тяжелое, 225 из них размещены в палатах реанимации, 153 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 15 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 108 человек.

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