В Краснотурьинске погибли бабушка с внучкой, спасенные из горящей квартиры

На место ЧП прибыли три пожарные машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь пожарным понадобилась минувшей ночью на улице Карпинского в Краснотурьинске. Там загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме. На место ЧП прибыли три пожарные машины и девять сотрудников МЧС.

- Пожар был потушен в течение четырех минут, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади в пять квадратных метров повреждено домашнее имущество.

Как рассказывают очевидцы, из горящей квартиры спасатели смогли вывести пожилую женщину и ее взрослую внучку. Однако впоследствии они скончались. По предварительной информации они погибли из-за отравления дымом.

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