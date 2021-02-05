Фото: ТВ ГУ МВД по Свердловской области

Полиция Нижнего Тагила опубликовала видео допроса 15-летнего парня и 14-летней девушки, которые накануне избили ученицу седьмого класса. Уже известно, что родители подростков отделаются административным штрафом, но сохраняется вероятность возбуждения уголовного дела. Об этом ранее заявили в Следственном комитете. Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка.

- Мы познакомились летом 2019 года, очень редко переписывались во «ВКонтакте», - рассказала в полиции обидчица. – Она меня оскорбляла. Она получила за дело.

На допросе присутствовал глава полиции города полковник Ибрагим Абдулкадыров. Высокопоставленный полицейский лично задал несколько вопросов нападавшим.

- С Катей мы знакомы шесть лет. – рассказал подросток о своей подельнице.

После этого следует фрагмент, на котором парень с девушкой приносят извинения девочке, которую еще сутки назад безнаказанно запинывали.

- Я искренне раскаиваюсь, - сказал парень.

А вот его подруга была более сдержанной в своих словах.

- Я раскаиваться не буду, но извиниться – извинюсь.

Теперь подростков поставят на учет в ПДН, а также полицейским предстоит разобраться в проблемах семей детей. Кстати, мама той самой Кати, которая избила девочку, согласна, чтобы ее дочь получила суровое наказание.

- Да, я считаю, что она должна быть наказана по всей строгости закона. Сегодня она с толпой испинала девочку, а завтра пойдет и убьет человека за сказанное в ее адрес слово? А сестре должна быть наказана за попустительство. Именно под ее попечением ребенок стал таким, какой есть на данный момент, - рассказала мама девушки.