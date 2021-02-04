Уральский аэропорт открыл шесть международных направлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2021 аэропорт Екатеринбурга сможет полноценно работать и отправлять пассажиров за границу. Международное сообщение Кольцово возобновляется с 8 февраля. В расписании уже стоят рейсы в Турцию, ОАЭ, Армению, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Минск, Танзанию. Рассказываем о самых популярных туристических направлениях, которые будут доступны уральским туристам.

БРОНИРУЮТ СЕЙЧАС-ПОЛЕТЯТ ЛЕТОМ

Границы с другими странами были открыты для россиян еще летом 2020 года. Но екатеринбургский аэропорт Кольцово не вошел в перечень авиаузлов, которые могли принимать международные рейсы. Поэтому уральским туристам приходилось летать в ту же Турцию через Москву, Казань и Ростов-на-Дону. Теперь же в отпуск можно полететь без пересадки.

Но туристические агентства Екатеринбурга пока не спешат ликовать.

- Открытие Кольцово для международных полетов это важный момент и он позволяет начинать бронирование туров на летний период уже сейчас, - говорит исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но бронирование идет не только по тем направлениям, которые уже появились в расписании, а тем, которые появятся. Речь о популярных туристических курортах. Принципиальные изменения будут тогда, когда в аэропорт вернуться зарубежные авиакомпании.

Международное сообщение Кольцово возобновляется с 8 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДАВАТЬ ТЕСТЫ-ПЦР НЕ НУЖНО ЕСЛИ...

До сих пор для всех, кто прилетает из-за границы в Россию, необходимо предоставить результат теста на коронавирус. По возращению на родину туристы обязаны сразу же сдать ПЦР. Справку с результатом нужно загрузить на сайт Госуслуг в течение трех дней. Если же этого не сделать незадачливому туристу может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей (согласно требованию Роспотребнадзора от 27.07.2020).

Впрочем, с начала массовой вакцинации в этих требованиях появились изменения. Например, в Свердловской области тем пассажирам, которые сделали прививку от коронавируса разрешено не сдавать ПЦР по прилету на родину. Достаточно будет той справки, которую вам выдали после прививки.

- Сейчас те, кто сделал прививку и зарегистрирован на портале Госуслуг, в своем личном кабинете могут увидеть данные о прививке, а также специальный QR-код, - объясняет главный санитарный врач региона и руководитель Свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. – Касаемо принятия этого кода зарубежными странами при возможном выезде за рубеж, пока этого нет, но не исключено, что в дальнейшем будет.

Кстати, в аэропорту Кольцово появился второй пункт, где можно сдать тест на коронавирус. Один находится в терминале для внутренних перелетов, второй – в международном.

А теперь расскажем, какие условия для туристов уже в той стране, где вы планируете отдыхать.

Границы с другими странами были открыты для россиян еще летом 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДУБАЙ

Во-первых, необходимо сдать два анализа ПЦР на COVID-19: один до вылета и предъявить его на регистрации рейса, второй – на месте. Справка с отрицательным результатом должна быть в распечатанном виде на английском языке и сроком действия в 72 часа с момента сдачи. Цифровые копии не принимаются.

- Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры со средними и тяжелыми формами инвалидности освобождаются от сдачи теста ПЦР. Но при этом необходимо предъявление справки об инвалидности на английском языке или заверенный перевод, - поясняют в пресс-службе международного туристического оператора TEZ TOUR. – По прилету все пассажиры заполняют Health Declaration (анкету о состоянии здоровья), в которой указывают свои персональные данные, и подписывают обязательство о соблюдении самоизоляции в отеле до получения результатов теста (максимальный срок ожидания на данный момент - 48 часов), отправляемых в виде смс-сообщения.

Кроме того, туристом нужно установить мобильное приложение COVID-19 – DXB Smart App для отслеживания перемещений и определения местонахождения туриста. Ну и обязательно иметь страховку на весь период прибивания в ОАЭ.

В Дубай из Екатеринбурга полетят «Уральские авиалинии». До конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю.

ТАНЗАНИЯ, ОСТРОВ ЗАНЗИБАР

Туристы обязаны заполнить пассажирский бланк наблюдения, он называется - Traveler's Surveillance Form. С этой анкетой вы подходите в медико-санитарный пункт, который находится в аэропорту Занзибара. Справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 не требуется. Также не предусмотрен карантин по прибытию. При появлении симптомов коронавируса вас изолируют в отеле и предоставят возможность сделать тест.

Не забывайте, что в Объединенную Республику Танзанию необходима виза. Чтобы ее получить, нужно заполнить заявление через портал Иммиграционной службы Танзании, либо уже в аэропорту прилета.

Из Екатеринбурга в Танзанию доставит пассажиров компания Royal Flight. Самолеты летают один раз в неделю по воскресеньям.

Для отдыха в ОАЭ необходима справка об отсутствии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТУРЦИЯ

Начиная с 30 декабря 2020 все пассажиры (включая детей от 6 лет), прибывающие в Турцию, должны предоставить оригинальную справку на английском языке с QR или штрих-кодом и адресом лаборатории с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Справка предоставляется во время регистрации на рейс из России для допуска пассажира к перелету на территорию Турции, а также повторно во время прохождения паспортного контроля в аэропорту прибытия.

Во время полета пассажиры также должны заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также данные о состоянии здоровья. В том числе указать наличие или отсутствие симптомов ковида. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измеряют температуру.

C 8 сентября прошлого года в Турции действует обязательный масочный режим. Индивидуальное средство защиты нужно носить в аэропортах, на улицах, в парках, садах, зонах для пикников, на общественных пляжах и в транспорте.

- Нарушителям грозит штраф в размере 1000 турецких лир, это 135 долларов (Около 10 125 руб.). На данный момент на территориях отелей ношение масок является рекомендуемым, но не обязательным. Тем не менее, отели оставляют за собой право требовать от туристов ношение масок в местах

общего пользования на усмотрение администрации, - заметили в пресс-службе международного туристического оператора TEZ TOUR.

В турецкий город Анталья из Екатеринбурга можно улететь на самолетах авиакомпании «Россия». Рейсы выполняются раз в неделю по понедельникам.