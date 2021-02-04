Купил машину и погиб на следующий день: на Урале водитель без прав влетел под КАМАЗ

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Утром 4 февраля между Полевским и поселком Станционным произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Камаз» и «Ауди». Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель легковушки вылетел на встречку и не успел перестроиться на свою полосу. За рулем немецкой иномарки сидел 28-летний парень. От полученных травм он умер на месте ДТП еще до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Камаза» не пострадал.

- Владелец «Ауди» не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, на его машине была установлена летняя резина, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Также сотрудники ГИБДД выяснили, что водительских прав погибший никогда не получал, а автомобиль приобрел накануне: договор купли-продажи был заключен 3 февраля 2021 года.

Водитель грузовика рассказал инспекторам, что «Ауди» занесло на большой скорости, из-за этого автомобиль попал на полосу встречного движения. Он пытался избежать столкновения и применил экстренное торможение, однако ДТП все же случилось.