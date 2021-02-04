Инспекторы сразу же предложили гостям региона согреться в патрульном автомобиле, напоили горячим чаем и находились рядом пока не приехал эвакуатор. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы ГИБДД пришли на помощь супружеской паре из Пермского края, у которой сломалась машина посреди трассы в Свердловскойо области. Мужчина и женщина ехали на «Газели» в Горнозаводск, когда перестал работать двигатель. В этот день на Среднем Урале были аномальные морозы, столбик термометра опустился до -30 градусов.

- Пермяки попытались попросить помощи у попутных автомобилистов, однако никто из участников дорожного движения не останавливался. Когда они вызвали эвакуатор, чтобы отвезти «Газель» к месту ремонта, диспетчер сообщил, что помощь доберется до них не ранее чем через три часа, - отметили в свердловском управлении ГИБДД.

К счастью, на помощь подоспели лейтенант Михаил Вычужанин и младший лейтенант Василь Новроцкий. Полицейские заметили заглохшую «Газель», когда пермяки уже готовились разводить костер, чтобы согреться. Инспекторы сразу же предложили гостям региона согреться в патрульном автомобиле, напоили горячим чаем и находились рядом пока не приехал эвакуатор.

Эвакуатор приехал лишь через три часа. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- От всей нашей семьи огромное спасибо за человеческое отношение, - написала в своем письме жительница соседнего региона.