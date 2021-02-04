Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 февраля 2021 года

Ситуация в Свердловской области пока остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 341 новый случай заражения коронавирусом. Из них 162 случая заражения приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Сухого Лога, Ревды, Невьянска, Нижнего Тагила, Кушвы, Качканара, Первоуральска, Ирбита и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 71 820 человек, из которых 64 507 справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 363 человека.

Фото: сервис Яндекс.Коронавирус

На данный момент состояние 337 пациентов остается тяжелым, 228 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 152 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 4 февраля 2021 года в регионе подтвердились еще 14 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 093.

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