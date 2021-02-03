Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков готовится покинуть пост

До назначения на Урал он руководил прокуратурой Республики Адыгея Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал информированный источник. По его словам, Сергей Охлопков уже объявил о своем решении.

Первоначально прокурор уйдет в отпуск, а уже потом напишет заявление об уходе по собственному желанию.

На прошлой неделе в Екатеринбург приехали представители генеральной прокуратуры. Как рассказал информированный собеседник, приезд делегации связан в том числе и с предстоящим уходом с должности Сергея Охлопкова.

Сергей Охлопков родился в 1958 году в городе Пушкино Московской области. Работал слесарем по ремонту двигателей в Костромской области. После службы в армии поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета.

На должность прокурора Свердловской области Сергей Охлопков был назначен в 2011 году. До этого он возглавлял прокуратуру Республики Адыгея.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что не располагают информацией о готовящемся уходе Охлопкова с занимаемой должности.