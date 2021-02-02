Мама студента, который пережил глубокую кому после аварии: «Жене очень нужны друзья»

Женя попал в аварию в 2014 году. Фото: Наталья Гольник

Упираясь руками в ходунки, Женя Гольник делает робкие шаги по коридору реабилитационного центра. Ноги слушаются еще не очень хорошо, поэтому рядом с ним идет инструктор. Но медики уже говорят о значительном прогрессе – когда-то Женя был прикован к кровати, а теперь даже по лестнице подняться может на один этаж. Это результат многолетней борьбы за возвращение к обычной жизни, к той, какой она была до того, как машина, в которой сидел Женя, упала с четырехметровой высоты…

«ВЫЖИТЬ С ТАКОЙ ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ – НЕ ВАШ СЛУЧАЙ»

Это случилось в 2014 году. Всего два месяца назад Жене исполнилось 18 лет, и всего месяц назад он поступил в Дальневосточный федеральный университет. Вуз стоит на острове Русский рядом с Владивостоком, а сам Женя родом из Артема – другого приморского города.

- Он мечтал стать архитектором, - рассказывает Наталья Гольник, мама Жени. - Не добрал всего 2 балла, чтобы поступить на бесплатную основу и ему предложили поступить на другую специальность тоже инженерную, с обещанием, что если он год проучится хорошо, то потом его переведут на освободившееся бюджетное место на архитектуру. И он действительно очень хорошо учился. Бывало, всю ночь чертил, а потом шел на учебу.

До аварии Женя отлично играл на гитаре и увлекался спортом. Фото: Наталья Гольник

Когда вечером 1 октября Женя не позвонил, мама подумала, что он просто устал на учебе и уснул. Но звонок не раздался и на второй день. И сам Женя трубку уже не брал. Оказалось, он попал в реанимацию. После учебы, когда Женя с несколькими друзьями возвращались в общежитие, один сокурсник предложил подвезти их на машине. Парню еще не было 18 лет, но родители уже подарили ему машину. Гараж с нею находился на сопке. Пятеро студентов кое-как втиснулись в легковушку. А дальше события развивались стремительно.

- Водитель перепутал газ с тормозом, они налетели на лежачего полицейского, и их выбросило с сопки – с четырехметрового косогора машина полетела вниз, два раза перевернулась и врезалась в грузовик, - говорит Наталья Гольник.

При падении некоторых студентов выбросило из машины. Одного зажало смятым металлом в салоне так, что его пришлось вырезать из автомобиля – у него раздробило руку. Девушка, сидевшая справа от Жени получила сотрясение мозга. Мальчик, который сидел справа от нее, сломал копчик. Женя, сидевший сзади и слева, пострадал сильнее всех.

- От сильного удара головой у Жени случилась дислокация головного мозга – его просто развернуло. Начался сильный отек, - говорит мама Жени. - Его положили в реанимацию в нашу «тысячекоечную больницу» (так жители Владивостока называют клиническую больницу №2, - Прим. Ред.). Доктор сказал мне готовиться, потому что шансов на выживание нет вообще никаких: «С такой травмой выживают единицы, но это вообще не ваш случай».

«МАМА, Я ВЕРНУЛСЯ»

Женя выжил. Месяц он провел в коме. В реанимации за него дышал аппарат искусственной вентиляции легких, а мама каждый день приходила, чтобы ухаживать за ним. Потом нейрохирург установил Жене шунт в голову, чтобы убрать отек.

- Он говорил, что вода давит на мозг и не дает Жене проснуться, сказал: «Я через три дня уезжаю на обучение в Австралию, но постараюсь вам помочь, нужно оформить квоту и быстро поставить ему этот американский шунт», - вспоминает Наталья Гольник. - Он все сделал и оформил за 3 дня и, вы представляете, ушла вода, и Женя вышел из комы.

Он начал дышать сам, но в сознание еще не вернулся. В таком состоянии он пробыл полтора года. Первое время лежал в нейрохирургическом отделении, затем его выписали домой. До аварии Женя весил 70 килограммов, увлекался катанием на сноуборде и велосипеде, упражнялся на турниках. После аварии, при росте 1 метр 82 сантиметра, домой он вернулся с весом всего в 40 килограммов.

- У него стоял зонд в носу, потому что он не в сознании и самостоятельно кушать не мог. Мы через нос ему вводили шприцом еду, - рассказывает Наталья. - Что делать дальше никто не мог сказать. Я писала по реабилитационным центрам. Но нас вообще никто не брал. А еще ведь у Жени была большая ямка в голове у виска размером с кулак. Кожа в ней давила на мозг. Мы долго ждали квоту на операцию, чтобы закрыть эту ямку пластиной.

После этого состояние Жени стало понемногу улучшаться. Он начал слегка улыбаться, когда по телевизору шли мультики. А однажды вдруг просто поднял руку и стал водить пальцем в воздухе.

- Я в шоке. Говорю «Сынок, ты пишешь?». Он закрывает глаза: «Да». Я написала алфавит на листке, показываю. Он водит пальцем по буквам: «Мама, я вернулся, что со мной было? Я спал?», - вспоминает Наталья. - Мы с его друзьями купили ему планшет. Он не может говорить, поэтому пишет в нем.

Произносить слова Женя пока не может. Их он пишет в планшете, или показывая пальцем на буквы в алфавите. Фото: Наталья Гольник

«ВСПОМИНАЕТ ИСТОРИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Со дня аварии прошло уже чуть больше шести лет. За это время Женя лечился в нескольких реабилитационных центрах. Денег на дорогостоящие процедуры и препараты у его семьи нет. Поэтому мама Жени ведет страницу в Инстаграм, где рассказывает о состоянии сына и о его успехах, в надежде, что справиться с недугом Жене помогут неравнодушные люди.

- Департамент здравоохранения Приморского края нас списал, - вздыхает мама Жени. - Я обращалась, но никакой бесплатной реабилитации, которая положена сыну, не получила. Они посчитали, что у нас нет шансов на выздоровление. Таким был ответ. Я уже плакала, не знала, как сына восстанавливать. В 2017-м мне посоветовали отвезти сына в Институт мозга в Березовском (город рядом с Екатеринбургом в Свердловской области, - Прим. Ред.). Я обращалась в фонды в Приморье, но было много отказов. Тогда открыла сбор средств самостоятельно в Одноклассниках. В итоге мы с сыном сели в поезд в купе для инвалидов и уехали на Урал. Через 21 день вернулись и Женю никто не узнал. Он хорошо сидел, пересаживался из коляски в кровать. Заработала левая сторона тела. Он стал лучше общаться. У приморских докторов был шок.

Сейчас вместе с мамой они снова снимают квартиру в Екатеринбурге, где проходят новую реабилитацию. Состояние Жени снова улучшается.

- Сейчас он проходит до 160 метров с паузой при помощи обычных ходунков, - говорит Александр Козлов, специалист по адаптивной физической культуре центра реабилитационной клиники доктора Волковой. - До этого он ходил с высокими ходунками с опорой на предплечья. Обучаем ходьбе по лестнице. В планах увеличить подъем с одного этажа до двух, до трех. Основная задача – обучить его устойчивости в вертикальной позе без опоры на ходунки и трости.

За прошедшие годы Евгений Гольник прошел несколько реабилитаций в разных клиниках. Фото: Наталья Гольник

Другая не менее важная задача – вернуть Жене возможность говорить и есть самостоятельно. Из-за травмы мозга глотательный рефлекс был нарушен. Поэтому вместо обычной еды сейчас он получает дорогостоящие питательные растворы германского производства, которые вводятся шприцем в желудок через гастростому (искусственный вход, который делается хирургическим путем, - Прим. Ред.).

- Он поступил к нам с тяжелыми речевыми нарушениями и нарушениями функции глотания. В принципе сейчас основная задача это реабилитация по этому направлению, - объясняет Елена Землянская, логопед-афазиолог реабилитационной клиники доктора Волковой. – Понимание речи у него сохранилось. Общается с помощью азбуки, либо пишет в воздухе. Он даже сам шутит, вспоминает истории своей жизни. Мы работаем над повышением подвижности мышц, мимической мускулатуры, органов артикуляционного аппарата. Движения стали точнее и четче.

По уходу за сыном мама Жени получает 1440 рублей в месяц. Самому Жене назначили пенсию в 13 тысяч. Поэтому его мама, как и раньше, пишет в социальных сетях отчеты о лечении сына, чтобы неравнодушные люди, которые помогают им оплачивать реабилитацию, знали об успехах парня. Впрочем, деньги – не единственное, что сейчас нужно ему для выздоровления. Женя не был дома уже 1 год и 3 месяца. И ему очень сложно без общения со сверстниками.

- Он юморной парень, весь на позитиве, но так как сейчас нет общения, дает о себе знать и плохое настроение. Женя не может без общения. Ему очень тяжело, - вздыхает мама Жени. - Хотя он всегда говорит: «Мам, ничего нет невозможного, я обязательно выздоровею и обязательно вернусь к прошлой жизни и обязательно закончу институт».