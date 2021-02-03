Нового главу города выберут 9 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурсная комиссия гордумы Екатеринбурга завершила отбор кандидатов на пост главы города. Теперь депутатам предстоит выбрать нового мэра из трех человек. В финальный список вошли врио главы города Алексей Орлов, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев. Решающее голосование пройдет 9 февраля 2021 года.

- Рекомендовать к избранию на пост главы Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича, - озвучили в конце заседания на спецкомиссии.

Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, подобным рекомендациям никто и не удивился. Ведь Алексея Орлова уже и без того называют будущим мэром Екатеринбурга. До того, как перейти в администрацию он занимал пост первого вице-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Новую должность в мэрии он занял буквально за несколько дней до Нового года-2021.

- Для чего мэра Александра Высокинского и заместителя губернатора Алексея Орлова поменяли местами? Самый простой ответ – губернатору крайне необходимо иметь под рукой предельно лояльного, зависимого, исполнительного от его воли главу города, - считает политолог Сергей Мошкин. – Это мечта была фактически всех губернаторов. Этого хотел Эдуард Россель, воюя с Аркадием Чернецким, этого хотел Александр Мишарин, которому удалось убрать Чернецкого с поста мэра. Одна единственная цель – поставить город под экономический, финансовый, бюджетный, ну и, соответственно, политический контроль.

Жители Екатеринбурга изменения уже тоже заметили. Основная претензия горожан: Екатеринбург никогда так плохо не чистили от снега. Настолько плохо, что уже даже прокуратура потребовала от врио градоначальника обратить на это внимание. Накануне на своем собеседовании на должность мэра, Алексей Орлов ответил на критику: «Много снега – хорошо для урожая». Казалось бы, где урожай, а где дороги и тротуары?

Михаил Зубарев. Фото: соцсети

Помимо этого Алексей Орлов озвучил и программу развития города. Основные тезисы:

«Екатеринбург - центр мировых коммуникаций и деловой активности»,

«Екатеринбург - город новых архитектурных решений»,

«Новая экономика»,

«Умный город»,

«Город добра и соучастия».

Примечательно, там не прозвучало ничего по поводу строительства дорог и социальных объектов. А ведь до этого в администрации говорили, что будущий мэр будет делать упор именно на это.

Дмитрий Ноженко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что до остальных двух кандидатов, то депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев своим выдвижением решил доказать, что не прямые выборы тоже могут быть честными.

- Я много раз и от разных людей слышал мысль: «Раз выборы не прямые, то все уже решено. Проведут своего удобного человека, а на жителей никто не обратит внимания». Может быть, выдвижение моей кандидатуры я где-то бессознательно посчитал противовесом этим словам, - объяснил свое выдвижение Михаил Зубарев на странице в Facebook.

В свою очередь глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко говорит об участии в конкурсе, как о возможности оценить свой опыт.

- Своим участием в конкурсе хочу, в том числе, подчеркнуть важную роль глав районов как ключевого звена общегородского хозяйства и управления, - написал Дмитрий Ноженко на своей странице в Facebook. Отмечает, что особого внимания требуют развитие сети образовательных учреждений, внедрение цифровых сервисов и новых технологий, а также благоустройство.

Напомним, всего на должность главы города подали документы 44 человека. В их числе были не только политики, но и журналист, проводник и даже студенты. Проверку не прошел один кандидат - у него была судимость за тяжкое преступление.

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